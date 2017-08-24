В Зауралье он едет с патриархом.

В столицу Зауралья 25 августа 2017 года прибудет глава наблюдательного совета госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ", председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

В Кургане он проведет совещание по проблемам жилищно-коммунальной сферы региона, встретится с руководителями крупных стройорганизаций области, а после ответит на вопросы журналистов, передает "Уралинформбюро".

Представитель Фонда ЖКХ, скорее всего, обсудит с местными чиновниками федеральную программу переселения граждан из аварийного жилья, которую Курганская область должна завершить к 1 сентября. Проект в регионе находится на грани срыва – некоторые его участники отказываются переезжать в новостройки, возмущаясь низким качеством жилья.

Часть мероприятий с участием Сергея Степашина совпадет с программой визита патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который также прибудет в Курган в пятницу. Поездка приурочена к 200-летию со дня рождения начальника русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина, сообщает пресс-служба правительства региона.