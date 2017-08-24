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ЕВРАЗ поставил крупнейшую железнодорожную компанию Германии на свои новые колесаСегодня в 15:24

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Впервые.

До конца 2017 года ЕВРАЗ НТМК изготовит и поставит для крупнейшего оператора Германии Deutsche Bahn 1440 железнодорожных колес для пассажирских вагонов.

"Новый контракт с Deutsche Bahn – самый крупный и долгосрочный в истории наших партнерских отношений. Кроме того, мы впервые поставляем на рынок Европы пассажирские колеса. Сотрудничество с немецким оператором даст нам возможность заявить о себе в новом сегменте продукции и откроет широкие возможности на европейском рынке", – рассказал "Уралинформбюро" вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.

Первая партия колес ВА220 для Deutsche Bahn составила 240 штук. Стоит отметить, что это новый продукт для комбината. Колеса изготовлены из стали марки ER7 и имеют твёрдость обода от 235 единиц по Бринеллю и выше, диаметр колеса составляет 920 миллиметров. Представители немецкой компании при приемке подтвердили соответствие колес всем предъявляемым техническим требованиям.

В начале лета эксперты Deutsche Bahn провели масштабный аудит в подразделениях ЕВРАЗа, убедившись, что компания полностью соответствует их требованиям, и подтвердили действие сертификата на отгрузку продукции.

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