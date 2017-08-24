За 10 лет.

"Кыштымский медеэлектролитный завод" (входит в Группу "Русская медная компания") отметил 10-летие цеха производства медной катанки.

С середины 1990-х годов предприятие выпускало данную продукцию по финской бескислородной технологии методом вертикального литья. Производительность небольшого участка при цехе электролиза составляла всего около 10 тысяч тонн в год.

В 2007 году РМК построила на КМЭЗ новый цех для выпуска медной катанки по технологии непрерывного литья и проката североамериканской компании Southwire. В результате производительность завода выросла в 10 раз – до 100 тысяч тонн в год. Сегодня предприятие заняло почти четверть российского рынка медной катанки. Продукция востребована и за рубежом. Ежегодно КМЭЗ экспортирует медную катанку в страны Европы, Ближнего Востока, СНГ, а также в Китай.

"Мы не раз бывали на предприятиях, которым поставляем катанку, и, с учетом мнения заказчиков, продолжаем совершенствовать технологию. Например, изменили конструкцию поддона, внедрили контроль температуры катанки после прокатного стана для снижения уровня окисленности поверхности, снизили степень воздействия окружающей среды путем применения дополнительных изоляционных материалов и укладки силикагеля внутрь упаковки. В прошлом году специалисты фирмы Southwire провели у нас аудит производства медной катанки. Большую часть их предложений мы уже внедрили и продолжаем реализовывать полученные рекомендации", - отмечает главный технолог КМЭЗ Антон Шабалин.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, в юбилейный год стартовал очередной этап модернизации цеха. За 311 миллионов рублей планируется установить новую литейную машину и дополнительную прокатную клеть, заменить часть насосов и электрооборудования, усовершенствовать внутризаводскую логистику. Это позволит увеличить мощность производства катанки на 40% - до 140 тысяч тонн в год.

"Кыштымский медеэлектролитный завод выпускает 24,5% всей российской медной катанки. За десять лет цех произвел почти 850 тысяч тонн данного вида продукции. Не за горами миллионная тонна. Этот знаковый рубеж мы преодолеем уже в следующем году, реализовав инвестиционный проект РМК", - добавил гендиректор КМЭЗ Андрей Кудрявцев.