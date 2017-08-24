Управления техпроцессами.

Специалисты ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") устанавливают на 6 уральских энергообъектах автоматизированные системы управления техпроцессами (АСУ ТП). Новое оборудование появится на подстанциях 500 кВ "Удмуртская", "Шагол" и "Газовая", а также подстанциях 220 кВ "Каменская", "Целинная" и "Калининская".

АСУ ТП строится как открытая платформа, которая интегрирует смежные системы от различных производителей в единое информационное пространство. Она достоверно передает информацию о состоянии энергообъекта в центр управления сетями (ЦУС) и в региональное диспетчерское управление (РДУ). Кроме того, настройку режимов работы оборудования, дальнейшее развитие и обслуживание системы можно осуществлять собственными силами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, система улучшает работу оперативного персонала, снижает риски ошибок при переключениях, обеспечивает наблюдаемость всей подстанции. Благодаря этому повышается надежность электроснабжения сети и конечного потребителя.