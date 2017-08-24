×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Подстанции Урала оснащают новыми автоматизированными системамиСегодня в 16:55

  • Текст

Управления техпроцессами.

Специалисты ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") устанавливают на 6 уральских энергообъектах автоматизированные системы управления техпроцессами (АСУ ТП). Новое оборудование появится на подстанциях 500 кВ "Удмуртская", "Шагол" и "Газовая", а также подстанциях 220 кВ "Каменская", "Целинная" и "Калининская".

АСУ ТП строится как открытая платформа, которая интегрирует смежные системы от различных производителей в единое информационное пространство. Она достоверно передает информацию о состоянии энергообъекта в центр управления сетями (ЦУС) и в региональное диспетчерское управление (РДУ). Кроме того, настройку режимов работы оборудования, дальнейшее развитие и обслуживание системы можно осуществлять собственными силами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, система улучшает работу оперативного персонала, снижает риски ошибок при переключениях, обеспечивает наблюдаемость всей подстанции. Благодаря этому повышается надежность электроснабжения сети и конечного потребителя.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×