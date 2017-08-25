По приглашению главы региона.

Марийский НПЗ, производственное предприятие Группы компаний "Новый Поток", принял участие в Межрегиональном инвестиционном форуме "Время возможностей".

Мероприятие прошло при поддержке врио главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева. Нефтеперерабатывающее предприятие приняло в нем участие по приглашению главы региона.

НПЗ представил российским и иностранным партнерам основные достижения компании, поделившись планами по модернизации и строительству новых технологических установок, увеличению мощности и глубины переработки. В проект развития завода планируется инвестировать более 3 миллиардов долларов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

Форум подобного уровня и масштаба прошел в Марий Эл впервые, собрав более 300 инвесторов, бизнесменов, руководителей крупных предприятий, политиков и представителей научного сообщества. Основной его темой стало развитие экономики региона, подготовка квалифицированных кадров, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, а также развитие инфраструктуры.

В рамках пленарное заседание выступили врио главы Марий Эл Александр Евстифеев, замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, замдиректора департамента регионального развития Минэкономразвития Ольга Суздальцева.

ГК "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу входят нефтеперерабатывающие заводы Тюменской области и Республики Марий Эл, битумное производство Нижегородской области. Также New Stream Group объединяет предприятия, осуществляющие транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в Группу входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.