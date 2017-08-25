На семинарах.

Фонд президентских грантов намерен расширить географию получателей денежных премий. Для региональных некоммерческих организаций (НКО), не проявивших интереса к финансовой поддержке от государства в рамках первого тура, будут проведены специальные обучающие семинары, пишут "Известия".

Как рассказал директор фонда Илья Чукалин, мероприятия пройдут в 25 субъектах РФ, в шести региональных центрах - Челябинске, Петербурге, Севастополе, Владивостоке, Уфе и Магадане - они уже состоялись. Таким образом планируется охватить те области, где в первом туре оказалось наименьшее количество победителей.

Эксперты отмечают низкую активность НКО в ряде территорий. В числе возможных причин – отсутствие веры в победу, сомнения в прозрачности конкурсных процедур или непонимание, как сформулировать проект.

Не исключается, что некоммерческие организации, не победившие в первом конкурсе, смогут получить грантовую поддержку по итогам второго тура. Правда, для этого следует исключить допущенные ранее недочеты, в частности, научиться правильно оформлять документы. Для таких НКО проведут "работу над ошибками".

Второй конкурс для некоммерческих организаций по предоставлению грантов президента РФ стартовал 16 августа 2017 года. Общий объем - более 4,5 миллиарда рублей, заявки принимаются до 29 сентября, передает "Уралинформбюро".

Условия для получателей грантов ужесточаются. Их обяжут подписывать соглашение о частичном отказе от банковской тайны, что позволит в режиме реального времени контролировать расходование выделенных средств.

Стоит отметить, что в рамках первого конкурса среди российских НКО было распределено 2,25 миллиарда рублей. Из них почти 48 миллионов рублей выделено 28 некоммерческим организациям Среднего Урала.

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