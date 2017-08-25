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Группа СВЭЛ поставила силовые трансформаторы для "Транснефти – Восток"Сегодня в 11:15

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Укрепив энергосистему трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан.

Энергосистема нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан укомплектована современным электрооборудованием – силовыми трансформаторами производства Группы СВЭЛ.

Они установлены на объектах ООО "Транснефть – Восток" головной нефтеперекачивающей станции "Тайшет", НПС №3, 6 и 9, НПС №8 "Киренск" и НПС №10 "Талакан". Трансформаторы мощностью 40 000 кВА оснащены современными системами мониторинга и диагностики состояния, что позволяет в режиме реального времени контролировать работу оборудования.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СВЭЛ, продукция была поставлена в рамках проекта ПАО "Транснефть" по расширению трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан до 80 миллионов тонн нефти в год. До конца 2017 планируется завершить работы по увеличению мощности первой очереди ТС ВСТО.

Реконструкция направлена на обеспечение надежного энергоснабжения производственных объектов, задействованных в транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу. В рамках проекта предусмотрены как модернизация существующих энергообъектов, так и строительство новых подстанций и воздушных линий общей протяженностью 438 километров.

ПАО "Транснефть" большое внимание уделяет качеству оборудования. Масляные трансформаторы Группы СВЭЛ успешно проходят регулярную аккредитацию и подтверждают соответствие высоким требования компании.

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