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Минстрой России отказался защищать жертв "нелегалов"Сегодня в 11:55

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Их дома не признают "проблемными".

Жилье, построенное с нарушением закона, не сможет получить статус "проблемного". Критерии отбора определены в соответствующем приказе Минстроя РФ, вступившем в силу 30 июня 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, к проблемным объектам не относятся дома, строительство которых осуществлялось или осуществляется без правоустанавливающей документации на земельный участок либо на земле, не предназначенной для жилищного строительства.

Также не войдут в "проблемный" реестр здания, для реализации квартир в которых были использованы так называемые двойные продажи, либо построенные на участках, на которые у застройщика отсутствуют права собственности, аренды или безвозмездного пользования.

Только в Екатеринбурге за последние годы вскрылось немало фактов нелегального строительства многоквартирных домов на землях ИЖС. Покупатели квартир в таких домах не имеют права на государственную компенсацию в случае, если суд признает строение незаконным и отправит его под снос.

Один из наиболее ярких примеров подобных нарушений — деятельность застройщика Владимира Воробьева. За 2009-2014 годы он возвел 27 многоквартирников на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

В феврале 2017 года суд отправил В.Воробьева в колонию на 6 лет за мошенничество в крупном и особо крупном размерах. Однако приговор еще не вступил в законную силу, сообщает "Уралинформбюро".

23 августа группа пострадавших от махинаций Воробьева выступила на заседании Свердловского областного суда с требованием признать их обманутыми дольщиками. Однако, по словам самих заявителей, для этого требуется принять отдельный региональный закон.

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