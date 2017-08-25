Сохраняя богатства земли для будущих поколений.

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", входит в НК "Роснефть", уделяет особое внимание охране окружающей среды. Предприятие активно строит объекты, позволяющие снизить негативное влияние газодобычи на хрупкую северную природу.

Один из них - Комплекс сооружений для утилизации очищенных сточных вод Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского лицензионного участка. На площадке возводятся 3 поглощающих скважины глубиной 2200 метров, над ними сооружаются укрытия, выполнены эстакады для подвода трубопроводов, основания для оборудования.

Комплекс будет запущен, после ввода всех производственных объектов. Планируется, что после очистки дождевые сточные воды с производственных площадок будут поступать на площадку утилизации. Там с помощью скважин их будут закачивать в поглощающий пласт. На первом этапе эксплуатации объем составит примерно 1 000 кубических метров в сутки.

"Поглощающий пласт представляет собой подземный горизонт, который обеспечивает захоронение проектного объема производственных стоков, - поясняет директор проекта "Инфраструктурные объекты Ново-Уренгойского лицензионного участка и объекты Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского лицензионного участка" Антон Ушаков. - Он является изолированным пластом, не позволяющим стокам попасть в другие водоносные горизонты, из которых ведется забор питьевой воды и добыча газа".

Такой способ утилизации более безопасен для окружающей среды по сравнению со сбросом производственных стоков в поверхностные водоемы и водотоки, выпариванием и сжиганием на факельных установках, созданием экранированных накопителей.





Кроме того, Роспан регулярно проводит восстановление карьеров общераспространенных полезных ископаемых, где добывается песок для обустройства дорог. На одном из таких участков тундры площадью 60 гектаров закончен технический этап рекультивации. После нанесения торфо-песчаной смеси там будут посеяны многолетние и однолетние травы. Сегодня рекультивационными работами охвачено более 100 гектаров, в 2017 году запланировано сдать Госкомиссии 80 гектаров восстановленных земель. На то, чтобы вернуть местам первозданный вид, уходит примерно два года, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

На особом контроле у Роспана находятся отходы производства и потребления, в первую очередь, буровые отходы. Последние включают буровые шламы и растворы, по степени воздействия на окружающую среду их относят к малоопасным веществам. Обычно их хранят в шламовых амбарах, имеющих специальную гидроизоляцию, которая исключает вредное воздействие на окружающую среду.

Между тем на кустовой площадке 2-15 Восточно-Уренгойского ЛУ осуществляется утилизация бурового шлама. Отходы выступают в качестве исходного сырья для стройматериалов, которые затем используются для ликвидации амбаров.

Также Общество осуществляет мониторинг окружающей среды. Ежегодно Роспан отбирает более 1000 проб атмосферного воздуха, почв, поверхностных, подземных вод и донных отложений. Их химико-аналитический анализ проводится в аккредитованных аналитических лабораториях. По результатам мониторинга в 2015-2016 годах установлено, что содержание загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды лицензионных участков АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", а также в контрольных и фоновых точках соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

Проводятся мероприятия и по искусственному воспроизводству биологических ресурсов. За четыре года, включая 2017, в реки и озера выпущено почти 2 миллиона мальков ценных рыб. Это позволяет компенсировать ущерб, нанесенный при строительстве объектов.