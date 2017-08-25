Тюмень превратят в "умный город"Сегодня в 13:47
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По примеру Астаны.
Промышленники, предприниматели, представители вузов и ведущих учреждений здравоохранения Тюменской области отправились в Астану с двухдневным визитом. Возглавил делегацию губернатор региона Владимир Якушев.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы области, визит начался с рабочей встречи с акимом Астаны Асетом Исекешевым. Он рассказал о планах по дальнейшему развитию столицы Казахстана. До 2020 года в ней реализуется программа развития, согласно которой Астана формируется как умный и безопасный город, региональный международный центр для инвесторов и инноваций.
"Нам очень интересен опыт Астаны по развитию городской среды, поскольку мы системно занимаемся модернизацией Тюмени и других городов области. Нам важен предстоящий визит в Назарбаев Университет. Большой интерес представляет медицинский кластер, созданный в Астане с использованием механизмов частно-государственного партнерства", - прокомментировал Владимир Якушев.
Также тюменцы посетили выставку EXPO-2017, которая проходит под лозунгом "Энергия будущего". Мероприятие, представляющее альтернативные источники энергии, собрало участников из 115 стран и 18 международных организаций. За два месяца EXPO-2017 посетили 2,5 миллиона человек.
"Нам стоило обязательно побывать на выставке, чтобы ознакомиться с современными трендами и тенденциями. Необходимо знать, куда движется мир", - уточнил Владимир Якушев, осмотрев павильоны России, Республики Корея и Японии.
Центральным элементом российского павильона площадью более 1000 "квадратов" стала экспозиция, наглядно представляющая возможности РФ в обеспечении энергетической безопасности планеты в будущем. Главный слоган "Россия – энергетический потенциал планеты" раскрывается на примере природного региона Русская Арктика.
25 августа тюменцы продолжат знакомство с проектами, представленными на EXPO-2017, а также проведут переговоры с представителями Назарбаев Университета.
В тюменских вузах обучается 1964 студента из Казахстана. В ТГУ открыта новая программа двойных дипломов. Студенты обучаются сразу в двух странах. В результате они получают два диплома магистра юриспруденции - Тюменского госуниверситета и Евразийского национального университета имени Гумилёва
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