С общественным одобрением.

Концепция застройки части территории завода "Ювелиры Урала" одобрена екатеринбуржцами со второй попытки на публичных слушаниях 25 августа.

Впервые застройщик (компания "Ривьера Инвест Екб") заявил о планах возвести жилой комплекс в треугольнике улиц Крестинского, 8 Марта и Объездной дороги в конце июля. Согласно концепции, разработанной ООО "Гестор", на месте неработающих корпусов АО "Ювелиры Урала", контролируемого семьей Валерия Язева, к 2025 году вырастет комплекс жилых зданий высотой от 8 до 26 этажей.

Предусмотрены также встроенный детский сад на 100 мест и крытый паркинг на 500 машин. Еще 125 машиномест примет подземная парковка в одном из проектируемых домов. В изначальной редакции проектировщики предлагали 5-этажный паркинг, но жители микрорайона Ботаника" воспротивились этой идее. Авторы проекта решили пойти гражданам навстречу и снизили этажность здания до 3 этажей.

Однако эта уступка не охладила пыл недовольных горожан. Наоборот, список претензий за этот месяц только вырос. К примеру, автовладельцы, проживающие в соседних кварталах, опасаются, что такой маленький паркинг не вместит всех машин будущих обитателей жилого комплекса, что чревато неизбежным транспортным коллапсом для всей Ботаники. Теперь они призывают проектировщиков "сыграть обратно" и увеличить высоту паркинга до 8 этажей.

Жительницу улицы Крестинского Наталью Ушакову волнует вопрос нагрузки на инженерную инфраструктуру микрорайона, которая возрастет с вводом в строй нового жилого комплекса. Кроме того, по ее мнению, проектировщики занизили численность населения будущего квартала: в документах значится 1 747 человек, но на площадях в 52 тысяч "квадратов" легко разместятся 4 400.

"Но даже на 1 747 человек необходим садик минимум на 150 мест, и как минимум одна школа, — заметила участница публичных слушаний. — У вас же запланирован садик на 100 мест, а школы вообще нет. Новый район — это потенциальных 300-400 школьников, но ни одна школа Ботаники не готова к такому наплыву учащихся".

Звучали и другие, не менее острые замечания. Многие выступавшие просили добавить к схеме дорожной сети квартала сквозной проезд с улицы Крестинского на улицу 8 Марта, так как реализация проекта увеличит нагрузку на существующую УДС, и "Ботаника встанет наглухо".

Кроме того, в ходе строительных работ будут снесены существующие парковки общей вместимостью 150-160 мест. А ведь проект рассчитан как минимум на 7-8 лет реализации, и вводить жилые дома предполагается поэтапно. "Куда денутся автомобили жильцов на время стройки, совершенно непонятно", — возмущаются жители Ботанического микрорайона. Они предлагают многоуровневый паркинг построить не в конце строительного цикла (2025 год), а уже на 1-м этапе.

Также участников слушаний беспокоят вопросы экологии и здравоохранения, которые, по мнению многих выступавших, в проекте не проработаны. Так, со стороны Объездной дороги на жилые дома будет лететь пыль и гарь от проезжающих автомобилей. А житель Ботанического микрорайона Михаил Белоусов указал еще на одну недоработку: в проекте не предусмотрено строительство поликлиники.

Отвечая на вопросы аудитории, представители ООО "Гестор" заверили собравшихся, что все спорные моменты в проекте решены. Так, по мнению архитектора Марии Гридасовой, 100-местного садика для этой территории вполне хватит, а недостающие школьные места новый район получит после реконструкции гимназии №32 на улице Крестинского, которую городские власти планируют расширить до 1 400 мест.

Коллега Гридасовой архитектор Александр Вырлан успокоил автомобилистов: по его словам, вопрос сквозного проезда вполне можно проработать, хотя дорожное строительство — прерогатива не застройщика, а муниципалитета. А нехватку парковочного пространства на период строительства проектировщики планируют возместить сетью открытых парковок, создаваемых в процессе ввода в строй жилых домов.

Кроме того, на улице Крестинского планируется построить большой открытый паркинг, который застройщик намерен взять в аренду для нужд жителей будущего ЖК. Аргумент оказался убедительным: 163 участника слушаний при 12 оппонентах и 1 воздержавшемся проголосовали за проект.

Следует напомнить, что компания "Ривьера Инвест Екб" известна в Екатеринбурге строительством на набережной Исети напротив Дендропарка "Клубного дома" — элитного жилого комплекса с подземным паркингом на 227 мест, уже прозванного в народе "Новым Тихвином" (первый построен Форум-групп).

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