Из рук Евгения Куйвашева.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вручил девятерым металлургам ЕВРАЗ НТМК государственные награды. Указы о присвоении были ранее подписаны президентом России Владимиром Путиным. Все лауреаты уделяют большое внимание обучению молодых специалистов и уже имеют звание "Лучший наставник ЕВРАЗ НТМК", рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Пять работников предприятия награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Это - слесарь-ремонтник кислородно-компрессорного цеха Вячеслав Андреев, главный специалист цеха прокатки широкополочных балок Владимир Карфидов, огнеупорщик конвертерного цеха Андрей Кузьмин, электромонтер коксохимического производства Сергей Прищепов и бригадир колесобандажного цеха Надежда Кононова.

Начальнику смены рельсобалочного цеха Андрею Маркову, кузнецу фасонно-литейного цеха Юрию Тетерину, водопроводчику доменного цеха Игорю Тустановскому и заместителю главного механика Александру Вайлерту присвоено почетное звание "Заслуженный металлург Российской Федерации".

Слесарь-ремонтник кислородно-компрессорного цеха Вячеслав Андреев работает на металлургическом комбинате более 40 лет. При его непосредственном участии реализован ряд инвестпроектов, в том числе ввод в эксплуатацию станции осушки воздуха прокатных цехов, что позволило сократить потребление электроэнергии на 9,9 млн кВт/год.

Главный специалист по электрическому оборудованию цеха прокатки широкополочных балок Владимир Карфидов ведет работу по снижению удельных расходов энергоносителей. Предложенные им инициативы только в 2015 году позволили сэкономить 8 тысяч кВтчас электроэнергии. Владимир Петрович – автор двух рацпредложений. При его участии цехе освоено более 40 новых балочных профилей.

Огнеупорщик конвертерного цеха Андрей Кузьмин участвует в работе по освоению новых огнеупорных материалов, в мероприятиях по повышению стойкости футеровки сталеразливочных ковшей, много сил отдает улучшению условий труда, внедряя средства автоматизации.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования углеподготовительного цеха коксохимического производства Сергей Прищепов активно участвовал в освоении технологии подготовки углей для участка пылеугольного топлива. Ведет работу по реконструкции освещения, благодаря чему расход электроэнергии на одном из участков уменьшился на 20 тысяч кВтчас в год.

Бригадир колесобандажного цеха Надежда Кононова принимала непосредственное участие в запуске в работу двух линий выходного контроля, в освоении более 40 новых видов железнодорожных колес. Занималась модернизацией информационной системы сопровождения металла в колесобандажном цехе.

Начальник смены рельсобалочного цеха Андрей Марков внес большой вклад в освоение новой для цеха продукции – крановых рельсов. Он принимал личное участие в разработке калибровки профилей, проектировке и изготовлении специальной арматуры, конструкция которой позволила править рельсы одновременно на двух участках.

Кузнец на молотах и прессах фасонно-литейного цеха Юрий Тетерин ежегодно выполняет нормы выработки на 115-120%. Он в совершенстве освоил ковочные работы на молотах высокой грузоподъемности. Юрий Геннадьевич неоднократно вносил предложения по совершенствованию кузнечных инструментов. Его новая конструкция клещей для заготовок позволила увеличить производительность труда на 8 процентов.

Водопроводчик доменного цеха Игорь Тустановский в совершенстве знает системы охлаждения доменных печей, воздухонагревателей, трубопроводов пара. Инициативность, высокое мастерство и ответственность позволяют ему оперативно находить решения любых сложных задач. При участии Игоря Дмитриевича на ЕВРАЗ НТМК впервые были применены технические решения, которые позволили вывести домны на уровень лучших предприятий Европы по удельному расходу энергоносителей и кокса.

Заместитель главного механика Александр Вайлерт начинал свой трудовой путь слесарем в цехе подготовки составов. Участвовал в реконструкции конвертерного цеха. По его инициативе был создан участок по настройке гидравлического оборудования доменного, конвертерного и прокатного цехов, что позволило сократить затраты на 4,5 млн рублей в год. Александр Алексеевич является одним из инициаторов модернизации установок печь-ковш, установки вакуумирования, миксера. На МНЛЗ 4 при его участии был удлинен рольганг, что позволило увеличить длину отливаемых заготовок до 12,5 метров.