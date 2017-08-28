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Скоро водка подорожает в полтора разаСегодня в 07:44

Пойдем за самогоном?

Министерство здравоохранения РФ предлагает пересмотреть ставку акциза на крепкий алкоголь в 2018 году, а не в 2020-м, как того требует нынешнее законодательство. Оптимальная цена за пол-литровую бутылку водки, полагают в ведомстве, должна превышать 300 рублей (сейчас минимальный ценник - 205 рублей), передает "Уралинформбюро".

"Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция", — пояснил "Известиям" представитель Минздрава.

Соответствующее предложение направлено на рассмотрение в Минфин.

Стоит отметить, что с начала 2017 года Минэкономразвития РФ и Минпромторг РФ предлагают наоборот снижать ставки на алкоголь. По мнению этих министерств, цена за пол-литра "беленькой" не должна быть выше 120-130 рублей.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Андрей Тумашов Сегодня в 10:12

Опять полумеры? А у меня есть предложение ввести сухой закон. Трезвость - выбор самых сильных регионов, коллективов, семей и конкретных людей. Соглашайтесь!

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