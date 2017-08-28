"ММК-Метиз" вошел в число отличных поставщиков Сегодня в 09:28
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Продукции для вагоностроителей.
Во втором квартале 2017 года ОАО "ММК-Метиз" было признано отличным поставщиком продукции для вагоностроителей. "Оценку" ему поставило АО "Тихвинский вагоностроительный завод", входящее в НПК "Объединенная Вагонная Компания".
Ранжирование проводится в соответствии с требованиями СТО ОАО "РЖД", стандарта предприятия и международного стандарта для поставщиков железнодорожной промышленности IRIS. Это позволяет контролировать стабильность качества и надежность поставок, а также способствует снижению числа и полному устранению неполадок в системе поставок, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".
ТВСЗ также рассматривает работу по оценке поставщика как мотивирующий инструмент, направленный на развитие конкуренции среди контрагентов в области улучшения качества поставок. Лучших из лучших предполагается наделить определенными правами и преференциями.
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