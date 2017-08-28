×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"ММК-Метиз" вошел в число отличных поставщиков Сегодня в 09:28

  • Текст

Продукции для вагоностроителей.

Во втором квартале 2017 года ОАО "ММК-Метиз" было признано отличным поставщиком продукции для вагоностроителей. "Оценку" ему поставило АО "Тихвинский вагоностроительный завод", входящее в НПК "Объединенная Вагонная Компания".

Ранжирование проводится в соответствии с требованиями СТО ОАО "РЖД", стандарта предприятия и международного стандарта для поставщиков железнодорожной промышленности IRIS. Это позволяет контролировать стабильность качества и надежность поставок, а также способствует снижению числа и полному устранению неполадок в системе поставок, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

ТВСЗ также рассматривает работу по оценке поставщика как мотивирующий инструмент, направленный на развитие конкуренции среди контрагентов в области улучшения качества поставок. Лучших из лучших предполагается наделить определенными правами и преференциями.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Осталось провести воду.

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

А вы понимаете искусство?

Почему Куйвашев сказал "нет"

Почему Куйвашев сказал "нет"

Но не отказал девушке Юлии.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×