Продукции для вагоностроителей.

Во втором квартале 2017 года ОАО "ММК-Метиз" было признано отличным поставщиком продукции для вагоностроителей. "Оценку" ему поставило АО "Тихвинский вагоностроительный завод", входящее в НПК "Объединенная Вагонная Компания".

Ранжирование проводится в соответствии с требованиями СТО ОАО "РЖД", стандарта предприятия и международного стандарта для поставщиков железнодорожной промышленности IRIS. Это позволяет контролировать стабильность качества и надежность поставок, а также способствует снижению числа и полному устранению неполадок в системе поставок, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

ТВСЗ также рассматривает работу по оценке поставщика как мотивирующий инструмент, направленный на развитие конкуренции среди контрагентов в области улучшения качества поставок. Лучших из лучших предполагается наделить определенными правами и преференциями.