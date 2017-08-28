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Российские швеи получают "китайские" зарплатыСегодня в 10:24

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И привлекают производителей одежды.

Зарплаты россиян в сфере легкой промышленности сравнялись с китайскими: выплаты в Поднебесной растут, а в России – нет, сообщают "Известия".

В новых условиях зарубежные производители одежды рассматривают Россию как площадку для расширения своего производства. Так, шведская компания BAON уже начала производство на двух российских фабриках. Договоры еще с 8 планируется подписать в ближайшее время.

Японская UNIQLO также рассматривает вариант сотрудничества с 8 российскими предприятиями. Договор российским производителем уже заключила немецкая Tom Tailor, а финская Finn Flare и вовсе работает с 12 фабриками, передает "Уралинформбюро".

От массового прихода на российские производства зарубежные бренды пока останавливают высокие траты на логистику - в Поднебесной они гораздо ниже. При этом эксперты опасаются, что при переносе производства в Россию, качество продукции мировых компаний значительно упадет.

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