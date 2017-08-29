По самым скромным подсчетам.

Туроператор TED Travel, объявивший о своем банкротстве 24 августа 2017 года, задолжал покупателям туров в Турцию 27,6 миллиона рублей. В целом от действий компании пострадали более 2150 человек.

"По уточненным данным объединения туроператоров по выездному туризму "Турпомощь", туры у TED Travel на момент приостановки купили почти 1400 человек на общую сумму 27,6 миллиона рублей. Еще 754 туриста успели выехать в Турцию", - рассказала Interfax пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Финансовая ответственность TED Travel застрахована на 50 миллионов - в равных долях в "Инвестстрахе" и "Якоре". В фонде персональной ответственности туроператора накоплено чуть более 900 тысяч рублей. Пока этих сумм хватает, чтобы покрыть долги перед туристами.

Однако неизвестно, каких компенсаций потребуют клиенты TED Travel, вынужденные на отдыхе повторно платить за проживание в отелях, перелет домой и трансферт до аэропорта.

Президент TED Travel Четин Бозаджы в настоящий момент находится за пределами России и на связь не выходит. Не явился он и на экстренное заседание ассоциации "Турпомощь", где обсуждался вывоз пострадавших клиентов компании из Турции. Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов отметил, что с сталкивается с подобным в первый раз.

Клиенты TED Travel, отправившиеся на Анатолийское побережье, в минувший четверг узнали, что у них не оплачены обратные билеты и номера, а компания не собирается доставлять их домой. К эвакуации туристов подключились Ростуризм и "Турпомощь", передает "Уралинформбюро".

Тем временем часть хозяев гостиниц, зная, что туристы оплатили проживание, потребовали денег повторно. Так поступили в Alaiye Resort, Armas Belek, Grand Viking Hotel, Kirman Hotels Sidera, Larissa Holiday Beach, Himeros Life Hotel, Palmiye Garden, Hedef Rose Garden, Hedef Kleopatra, Golden Sun Hotel, Sarp Hotel Belek, Starlight Resort Hotel и Stella Hotel.

"Некоторые гостиницы в Аланье были настолько агрессивны, что принимающая компания Jazz Travel была вынуждена переселять туристов на другие курорты", - цитирует Interfax вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

26 августа авиакомпания "Якутия" (партнер TED Travel по турецкой программе) вывезла 170 человек. Воскресный рейс, намеченный на 19.40 по московскому времени, несколько раз откладывался, а потом и вовсе был перенесен на 10.20 понедельника. Перевозчик обеспечил 170 туристам проживание в отеле.

Еще два самолета отправятся в Москву вечером 28 и 29 августа соответственно. Остальные 75 человек до 12 сентября вылетят рейсами других туроператоров за счет средств "Турпомощи".

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