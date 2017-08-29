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Минстрой России лишит статуса "обманутых"28 августа в 16:38

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За неправильно оформленный договор.

В реестр обманутых дольщиков не попадут те, кто не зарегистрировал договор долевого строительства в Росреестре. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минстрой РФ.

О том, что уплата цены договора производится дольщиком только после его государственной регистрации в Росреестре, гласит ч.3 ст.5 закона №214-ФЗ "О долевом строительстве".

Следует добавить, что 30 июня 2017 года вступил в силу приказ федерального Минстроя, определяющий семь основных критериев "обманутого дольщика". Среди них неисполнение застройщиком обязательств более 9 месяцев с даты, установленной в договоре, а также отсутствие у него правопреемника, к которому может быть заявлено требование об исполнении обязательств.

При этом в реестр не попадают те, чье проблемное жилье было построено с нарушениями закона, например, без правоустанавливающих документов на землю или на участке, не предназначенном для этого, передает "Уралинформбюро".

Также не войдут в список "проблемных" здания, где были замечены так называемые двойные продажи.

По данным Минстроя РФ, на сегодня 76 000 россиян оплатили квартиры в новостройках, но так и не стали новоселами. По неофициальным данным, обманутых дольщиков как минимум вдовое больше.

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