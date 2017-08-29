Первый в России.

Первый в России образовательный проект для риск-менеджеров "Институт Риска" запускает группа "АльфаСтрахование". Ее партнерами выступили Московская школа управления "Сколково" и информационный холдинг РБК.

Миссия единственного в стране учебного проекта для риск-менеджеров - формирование профсообщества экспертов в области управления рисками в промышленности, крупном и среднем бизнесе.

"Институт Риска" обеспечивает надежные механизмы управления рисками, их переноса и минимизации, а значит, дает возможность освобождать ресурсы бизнеса для решения новых задач. Акцент на интеллектуальные вызовы и практический подход к обучению позволяет учащимся получить ценные знания о роли управления рисками как максимально прозрачном инструменте, позволяющем оценить экономику под новым широким углом", - отметил профессор практики Московской школы управления "Сколково" Андрей Шишаков.

Программа института призвана развивать практические навыки, поэтому центральное место в образовательном процессе займет детальный разбор примеров из российской и международной деловой практики. Слушатели изучат реальные ситуации из жизни компаний, познакомятся с конкретными стратегиями и методами управления. Все это в дальнейшем позволит им успешно применять полученные знания на практике.

"Старт "Института Риска" на базе бизнес-школы "Сколково" неслучаен, школа является центром бизнес-инноваций и главной площадкой для получения бизнес-образования в стране. "АльфаСтрахование", со своей стороны, предоставит универсальную экспертизу и реальный опыт управления рисками и урегулирования страховых случаев - за 25 лет работы с крупнейшими российскими авиакомпаниями, представителями нефтегазового сектора, предприятиями тяжелой промышленности мы, как универсальный страховщик, накопили колоссальный опыт в управлении рисками и их урегулировании как в случае корпораций-гигантов, так и в сегменте среднего бизнеса", - рассказала заместитель гендиректора, директор по корпоративному страхованию "АльфаСтрахование" Ирина Алпатова.

В 2017 году в рамках проекта пройдет серия встреч с ведущими экспертами бизнес-школы "Сколково". Вместе с риск-менеджерами они разберутся в основных тенденциях современных подходов к оценке рисков в нестабильных условиях новой экономики. Каждая встреча - это однодневная сессия, посвященная отдельной теме. Осенью в институте пройдут три сессии: "Глобальный ландшафт рисков" (сентябрь), "Анализ и прогнозирование рисков" (октябрь), "Системы управления рисками" (ноябрь).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахования", на сентябрьских лекциях разберут кейсы из российского и международного опыта. Профессора и эксперты бизнес-школы "Сколково" познакомят слушателей с последними трендами в области рискового менеджмента и реальными кейсами известных компаний. Кульминацией станет выступление главы направления обучения пилотов и безопасности полетов авиакомпании Lufthansa Манфреда Мюллера.