Из-за спецприемника для нелегалов.

Челябинское УФАС уличило региональный минстрой в нарушении принципа конкуренции при проведении торгов. Две судебных инстанции уже подтвердили правоту антимонопольщиков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

По словам представителей УФАС Челябинской области, минстрой в 2015 году купил у фирмы "ФлагманСтрой" построенное ей здание площадью 3000 квадратных метров для содержания иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих депортации.

Антимонопольщики утверждают, что реализация проекта шла в рамках госпрограммы и на бюджетные деньги. При этом, по словам представителей УФАС, стартовала стройка еще до получения разрешительной документации и заключения договоров аренды земельного участка.

Заинтересовавшись таинственной сделкой, антимонопольное ведомство провело проверку и выяснило, что минстрой проводил торги по этому объекту дважды: сначала на предмет его строительства, а затем на предмет покупки. В первом случае торги были внезапно отменены, во втором минстрой (когда здание уже было построено) выступил в роли единственного участника аукциона.

"Стоит отметить, что закон о контрактной системе допускает приобретение госзаказчиками нежилых зданий у единственного поставщика, то есть без проведения торгов", — пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе антимонопольного ведомства. Однако в постановлении правительства Челябинской области конкретное здание, подлежащее приобретению на аукционе, определено не было. Иными словами, на продажу было выставлено абстрактное помещение.

"Соответственно у министерства отсутствовали основания для заключения данного контракта без проведения конкурентных процедур. В результате компании, осуществляющие деятельность по строительству нежилых зданий и торговле оборудованием и мебелью, остались без возможности предложить свои услуги и товары в условиях конкуренции", — подчеркнули в пресс-службе Челябинского УФАС.

Антимонопольное ведомство обратилось в Арбитражный суд, который признал сделку противоречащей закону о защите конкуренции. Минстрой Челябинской области подал на это решение апелляцию, которую Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без удовлетворения.

В настоящее время Челябинским УФАС России в отношении нарушителей возбуждены административные дела. КоАП РФ предусматривает за данное правонарушение административную ответственность: для должностных лиц органов власти штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию сроком до 3 лет, а для должностных лиц хозяйствующих субъектов – от 15 до 30 тысяч рублей штрафа.