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Екатеринбуржцы попрощались с бараками в ПионерскомСегодня в 10:52

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Скоро там вырастут 25-этажки.

Жители екатеринбургского микрорайона Пионерский одобрили строительство в квартале улиц Железнодорожников - Советская - Солнечная трех жилых высоток переменной этажности. Их планируется возвести на месте предназначенных к сносу бараков. Информация об этом размещена на сайт свердловского Минстроя, сообщает "Уралинформбюро".

Заказчиком проекта планировки и межевания территории выступило Управление капстроительства Екатеринбурга. Согласно плану, после сноса пустующих бараков по Солнечной и Советской на их месте появятся жилые дома высотой 8-25 этажей общей площадью 31 000 квадратных метров. Строительство планируется начать в 2018 году.


Темно-розовым выделена зона будущей застройки. Фото: minstroy.midural.ru.

Реализация проекта будет разбита на три этапа: на первом застроят участок на улице Солнечной, на втором приступят к освоению земли на Железнодорожников. Финальным аккордом станет возведение на улице Советской 8-24-этажного дома со встроенным детским садом на 100 мест.

Кроме того, проект предусматривает модернизацию улично-дорожной сети, в том числе расширение улиц Железнодорожников и Пионеров.

На слушаниях встал вопрос: почему не начать стройку с улицы Советской? Оказалось, что барак по Советской, 2б до сих пор не признан аварийным. Сроки его сноса не определены и зависят от экономической ситуации и хода реализации первых двух этапов, пояснил присутствующим руководитель группы земельных отношений УКС Екатеринбурга Андрей Рогов.


Эти "красавцы" исчезнут с карты Пионерского только после 2025 года. Фото: yandex.ru/maps.

Впрочем, по словам представителя проектной организации, в границах района имеются и другие территории, потенциально пригодные для застройки. Например, площадка по улице Советской, 1а и 1б, также занятая отселенными бараками. Развитие этих участков начнется после 2025 года.

Следует добавить, что большинство бараков на Советской и Солнечной были признаны аварийными в 2013 и 2015 годах. Всего в Екатеринбурге числится 1 221 аварийное строение, "приговоренное" к сносу с последующей жилой застройкой освободившихся территорий.

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