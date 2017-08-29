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ВСМПО-Ависма готова выплатить промежуточные дивидендыСегодня в 11:01

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762,68 рублей на одну обыкновенную акцию.

ВСМПО-Ависма собирается выплатить промежуточные дивиденды по итогам января-июня 2017 года. За шесть месяцев выручка Корпорации составила 36,232 триллиона рублей, чистая прибыль - 8,793 триллиона рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, 29 сентября данное предложение будет рассмотрено на внеочередном собрании акционеров. Оно пройдет в форме заочного голосования. 9 октября определятся лица, имеющие право на получение дивидендов. Их планируется выплатить из расчета 762,68 рублей на одну обыкновенную акцию.

"Мы достигли высоких финансовых результатов в первом полугодии и ожидаем позитивных результатов по итогам года. Это дает возможность выплатить дивиденды держателям акций по итогам шести месяцев", - заявил член Совета директоров, генеральный директор ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин.

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