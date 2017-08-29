Переменной этажности.

В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш сдана новостройка, входящая в жилой комплекс "Северное сияние". Компания "Атомстройкомплекс" уже получила акт ввода на новый дом. Ему присвоен адрес: улица Калинина, 7.

Новостройка выгодно расположена в глубине квартала, в трех минутах ходьбы от станции метро "Уралмаш" и остановок общественного транспорта. Квартиры там пользуются высоким, стабильным спросом.

"Уралмаш – район, в котором спрос на новое жилье стабильно выше, чем в других районах. Это связано в первую очередь с ограниченным предложением качественного современного жилья в этом районе, а также субъективным фактором: жители Уралмаша являются большими патриотами своего района и не горят большим желанием его менять. Здесь их можно понять, ведь на Уралмаше хорошая инфраструктура: наличие метро, обилие парков, близость к загородным местам отдыха, а в соседних домах живут родственники и друзья детства", - отмечает директор агентства недвижимости "Атом" Данил Кузнецов.

Двухсекционное здание имеет переменную этажность - 11 и 17 этажей. Дом насчитывает 126 квартир, из них 61 однокомнатная, 28 двухкомнатных и 37 трехкомнатных. Новоселы получат жилплощадь полностью готовой к проживанию: с профессиональной чистовой отделкой, включая ванные комнаты, с установленными шкафами-купе и кухонными гарнитурами марки Lorena, встроенной бытовой техникой, а также мойкой и смесителем.

При проектировании и строительстве этого дома "Атомстройкомплекс" применил несколько новых решений. Так, фасад здания выполнен в сочетании облицовочного кирпича и желтой фасадной штукатурки. Для этого на собственном заводе по производству силикатных кирпичей SiMat были обновлены цветовые линейки кирпичей. Дом на улице Калинина, 7 стал первым, где вместо однотонной фасадной кладки использовались оригинальные паттерны.

Кроме того, проектировщики качественно проработали оконный узел: пластиковые откосы и бетонные отливы обеспечивают высокую надежность узла, безупречные эстетические характеристики и влагостойкость.

По-новому организован и первый этаж. Входная группа остеклена и выполнена вровень с землей, что обеспечивает беспрепятственное попадание в подъезд всем категориям граждан, включая маломобильные. В просторном холле, оформленном по индивидуальному дизайн-проекту, предусмотрены помещения для детская игровая и переговорной комнат. В результате жильцы смогут проводить время не только в своих квартирах, но и в активных зонах холла, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе застройщика.

Двор комплекса в соответствии со стандартами компании "Атомстройкомплекс" закрыт от автомобилей и предназначен для безопасного отдыха жителей. Для благоустройства применены современные резиновые покрытия, установлены малые архитектурные формы.

Следует отметить, что строительство комплекса "Северное сияние" ведется в рамках развития застроенных территорий. "Атомстройкомплекс" расселяет старые двухэтажные бараки, на месте которых возводит современное жилье.

В настоящее время застройщик работает над четвертой очередью квартала, подразумевающей расселение устаревшего жилого фонда и строительство на их месте 27-этажной жилой башни и встроенно-пристроенных коммерческих помещений.