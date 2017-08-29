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Российским инвесторам в ЖКХ снизят ставки по кредитамСегодня в 13:23

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До 5%.

Правительство России утвердило порядок выдачи финансовой помощи регионам из Фонда содействия реформированию ЖКХ, передает "Уралинформбюро".

Поддержка будет предоставляться на основании соглашения между властями субъекта, Минстроем и Фондом. Выделенные средства пойдут на подготовку проектов модернизации объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, а также обращения с ТКО, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, деньги направят на софинансирование процентной ставки по кредитам, взятым на реализацию таких проектов. Благодаря этому, ставка для инвесторов уменьшится до 5%.

Стоит отметить, что по состоянию на июль в Свердловской области было заключено 27 концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Согласно контрактам, инвесторы должны вложить в обновление инфраструктуры около 4 миллиардов рублей.

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Инвесторы вложат в свердловское ЖКХ 4 миллиарда рублей

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