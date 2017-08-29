Особым спросом пользуется Lada.

Автодилеры уральской столицы радуются росту продаж. За июль 2017 года им удалось реализовать 3 463 новых легковых и легких коммерческих машины, что на 27% выше аналогичного показателя 2016 года. Всего с 1 января клиентами салонов было куплено 22 274 автомобиля (+19%), сообщили "Уралинформбюро" в агентстве "Auto-Dealer-Екатеринбург".

Наибольшей популярностью у автолюбителей по-прежнему пользуется Lada. Только за минувший месяц была продана 761 машина этой марки. На второй и третьей строчках остаются Renault и KIA. Замыкают пятерку лидеров Hyundai и Toyota.

Последняя, к слову, не первый месяц показывает отрицательную динамику, как и Nissan. В список аутсайдеров добавился GAZ LCV - продажи этого бренда в июле сократились на 32% относительного того же месяца прошлого года.

"Июль стал одним из самых успешных месяцев для городских автодилеров - более высокая динамика продаж была зафиксирована в этом году только в марте, когда рынок вырос на 30%, - отмечает директор "Auto-Dealer-Екатеринбург" Михаил Чаплыгин. - Одним из факторов подобного результата стали новые программы государственной поддержки авторынка".

Стоит отметить, что сейчас в России действуют две программы льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Их участники - россияне, ранее не имевшие своей машины, или семьи с двумя детьми - могут рассчитывать на скидку в 10% от стоимости авто и субсидированную процентную ставку по кредиту.

Под действие программы попадают машины отечественной сборки стоимостью до 1,45 миллиона рублей.