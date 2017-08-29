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Уволенных с "Уфалейникеля" трудоустроят челябинские горнякиСегодня в 15:31

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И металлурги.

На сотрудников ликвидируемого "Уфалейникеля" имеют виды южноуральские работодатели. Главным "покупателем" работников на "Ярмарке вакансий", которая пройдет в Верхнем Уфалее 30 августа, будет горнодобывающая и металлургическая компания "Мечел". Ее представители планируют сделать предложение 125 экс-сотрудникам комбината.

Как рассказали "Уралинформбюро" в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области, вакансии есть для десятков токарей, фрезеровщиков, электрогазосварщиков, ремонтников, сталеваров и машинистов крана. Предложение по зарплате колеблется от 25 до 40 тысяч рублей.

Скорее всего, ради новой работы в "Мечеле" уфалейцам придется переехать в Челябинск. Однако работодатель готов компенсировать им до 9 тысяч рублей на оплату аренды жилья.

По данным службы занятости, в Верхнем Уфалее насчитывается 1 537 безработных, из них 947 – сокращенные с "Уфалейникеля". 30 и 31 августа на предприятии пройдет очередная "чистка" рядов: за ворота отправят еще 56 сотрудников. До 9 ноября 2017 года из 214 человек, которые на сегодня числятся в штате, останется лишь 79 специалистов.

ОАО "Уфалейникель" остановило работу в апреле этого года, за воротами оказались 2 046 заводчан. В начале августа на собрании акционеров было заявлено о ликвидации предприятия.

Ранее по теме:
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