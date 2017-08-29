И получил взамен другую.

Карасье-Озерский лесной парк в столице Урала изменит свои границы. Часть особо охраняемой территории будет отдана под строительство религиозного объекта, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно постановлению правительства Среднего Урала от 24 августа 2017 года, из площади парка будет изъят участок с кадастровым номером 66:41:0605012:20. Этот надел расположен западнее Пантелеймоновского храма (территория Свердловской областной психиатрической больницы на 8 километре Сибирского тракта). На нем планируется возвести здание духовного училища на 300 человек и детский сад на 95 мест.

Вместо "отрезанных" земель к парку отойдет участок к северу от храмового комплекса.

Следует заметить, что Карасье-Озерский лесной парк "перекраивают" не в первый раз. В 2009 году его площадь была сокращена на 0,92 гектара постановлением областного правительства.