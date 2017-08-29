Объединившее 38 человек.

На Антипинском НПЗ, основном производственном предприятии Группы компаний "Новый Поток", создано новое звено нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ).

В состав команды, подготовленной для газоспасательных работ, вошли 38 сотрудников завода. Это командир, механик по проверке и ремонту газоспасательного снаряжения, а также 36 спасателей из числа работников технологических установок НПЗ.

Главной задачей НАСФ является поиск и спасение пострадавших в случае возникновения ЧС, оказание им помощи в условиях появления в воздухе опасных для жизни паров и газов в результате аварии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый Поток".

В августе отряд прошел обучение и итоговую аттестацию в учебно-консультационном центре аварийно-спасательных формирований. В ближайшее время звено НАСФ завершит процедуру присвоения статуса спасателей с дальнейшей аттестацией подразделения НПЗ в Минэнерго на право ведения газоспасательных работ.

Нештатное аварийно-спасательное формирование Антипинского НПЗ активно развивается, используя в работе современные технологии и техсредства. В марте 2017 года на заводе было аттестовано еще одно поисково-спасательное звено НАСФ из 48 человек. В ходе тактико-специальных учений, организованных заводом совместно с аварийно-спасательными службами Тюменской области в июле этого года, НАСФ Антипинского НПЗ доказало свою эффективность. Спасатели справились с поставленными задачами в установленные временные нормативы.

ГК "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят нефтеперерабатывающие заводы Тюменской области и Республики Марий Эл, битумное производство в Нижегородская область. Также New Stream Group объединяет предприятия, специализирующиеся на транспортировке и реализации нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морской перевалке нефтепродуктов, а также инжиниринге и строительстве объектов под ключ. Кроме того, в Группу входит компания, владеющая месторождениями в Оренбуржье.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизтоплива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.