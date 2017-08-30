В честь профессионального праздника.

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" отметило День нефтяников и газовиков. Праздник развернулся в новоуренгойском Дворце культуры "Октябрь". Успехи Общества в своем поздравлении отметил генеральный директор предприятия Александр Слепцов.

"Нам легко вспомнить достижения, потому что их много. Мы по-прежнему растем в добыче, за последний год она увеличилась на 4% по газу и на 8% – по газовому конденсату. Мы увеличили темпы освоения капитальных вложений на 73%. Мы растем, совершенствуемся, развиваемся, внедряем новые технологии и в бурении, и в строительстве, и в добыче. У всех этих достижений есть фамилии. Фамилии тех, кто сегодня в этом зале", - заключил он.

В честь праздника за различные достижения и многолетний труд почетными грамотами, благодарностями, благодарственными письмами были награждены более 90 работников АО "РОСПАН ИНЕТРЕНЕШНЛ". В их числе оператор по добыче нефти и газа 6 разряда цеха №2 Владимир Кузьмин. Работник с 18-летним стажем был отмечен почетной грамотой Минэнерго РФ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана.

Заместитель главы администрации Нового Уренгоя Андрей Мартынов подчеркнул, что вклад предприятия в развитие города неоценим. "Это и профориентация старшеклассников, и экологическая работа, и культурное просвещение", - перечислил он.

Депутат гордумы Марина Аввакумова поздравила роспановцев от имени парламентариев и как директор школы, в которой реализуется один из самых успешных образовательных проектов Нового Уренгоя – "Роснефть-класс". Она отметила, что без поддержки Роспана ученики не достигали бы таких высоких результатов. По итогам последних двух лет среди выпускников всех "Роснефть-классов" у новоуренгойских старшеклассников лучший процент поступаемости в профильные вузы.

К поздравлениям присоединились артисты ГДК "Октябрь". Изюминкой полуторачасового концерта стало выступление сотрудников Общества, финалистов корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звезды" с уникальным инструментальным номером "Средневековый бранль".