Проверив электроустановки подстанций.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") провела плановый тепловизионный контроль электроустановок подстанций в Западной Сибири. Выявленные после обследования оборудования дефекты были устранены.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, тепловизионный контроль электроустановок выполняется специальным прибором – тепловизором. Фиксируя даже малейшие температурные изменения, устройство позволяет выявить дефект оборудования без вывода его из эксплуатации.

Повторное обследование в Западной Сибири намечено на осень 2017 года. Специалисты выполнят диагностику на энергообъектах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Эти мероприятия позволят предупредить риск возникновения нештатных ситуаций. В результате будет обеспечена надежность энергоснабжения более 3,5 миллиона потребителей регионов.