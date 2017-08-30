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ФСК ЕЭС повысила надежность электроснабжения Западной СибириСегодня в 09:56

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Проверив электроустановки подстанций.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") провела плановый тепловизионный контроль электроустановок подстанций в Западной Сибири. Выявленные после обследования оборудования дефекты были устранены.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, тепловизионный контроль электроустановок выполняется специальным прибором – тепловизором. Фиксируя даже малейшие температурные изменения, устройство позволяет выявить дефект оборудования без вывода его из эксплуатации.

Повторное обследование в Западной Сибири намечено на осень 2017 года. Специалисты выполнят диагностику на энергообъектах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Эти мероприятия позволят предупредить риск возникновения нештатных ситуаций. В результате будет обеспечена надежность энергоснабжения более 3,5 миллиона потребителей регионов.

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