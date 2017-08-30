После странных слушаний.

Минстрой Свердловской области приступил к работам по организации газоснабжения проблемного ЖК "Кольцовский" в Екатеринбурге. Приказ о планировке и межевании улицы Бахчиванджи под строительство газопровода размещен на сайте ведомства, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно проекту, площадь участка, по которому собираются проложить газопровод высокого давления, составит 1 631 квадратный метр. Объем работ включает не только прокладку трубы, но и монтаж газового котла, с которого будет осуществляться отопление дома №15 по улице Бахчиванджи.



Схема размещения газопровода Фото: minstroy.midural.ru.

Как рассказали корреспонденту "Уралинформбюро" пайщики "Кольцовского", в данный момент строители обустраивают площадку под новый котел, так установленный прежним застройщиком не соответствует современным техническим нормам.

15 августа 2017 года областной Минстрой организовал публичные слушания по проекту строительства газопровода на Бахчиванджи, 15. Однако присутствовал на них лишь один человек. По словам пайщиков ЖК "Кольцовский", их к обсуждению проекта не приглашали.

ЖК "Кольцовский" - один из самых известных в Екатеринбурге долгостроев. Здание начали возводить в 2013 году, однако через два года стройку заморозили из-за отсутствия финансирования. За это время на объекте сменились три застройщика.

В августе 2017 года после массовой голодовки пайщиков, требующих достроить дом, Минстрой Свердловской области отдал стройплощадку компании "Виктория Инвест". Работы на объекте возобновились 28 августа. Власти региона пообещали, что дом на Бахчиванджи, 15 будет сдан в январе 2018 года.

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