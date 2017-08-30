Попав в десятку сбытовых компаний России.

Нижневартовская энергосбытовая компания в очередной раз подтвердила эффективность и надежность работы. По итогам января-марта 2017 года ООО "НЭСКО" (дочернее предприятие "ЭК "Восток") включено в десятку лучших сбытовых компаний РФ.

Из 108 гарантирующих поставщиков электроэнергии Нижневартовская энергосбытовая компания заняла 10 место, поднявшись на 8 позиций относительно предыдущего периода. Ассоциация "НП Совет рынка" оценила ООО "НЭСКО" как надежного партнера на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Рейтинги "НП Совет рынка" считаются одними из самых авторитетных в отрасли. Лучшие участники ОРЭМ называются по итогам каждого квартала и года. Эффективность сбытовых компаний определяется экспертами по пяти основным критериям.

Прежде всего они оценивают уровень финансовых расчетов на оптовом и розничном рынке электроэнергии и мощности. Также учитывается рентабельность, уровень конфликтности, ликвидность и платежеспособность энергосбытовых компаний.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", добиться высоких результатов "НЭСКО" позволила конструктивная работа.