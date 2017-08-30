Уже в третий раз.

В сентябре 2017 года в Екатеринбурге начнется подготовка площадки для строительства культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал". Аукцион на разработку технической документации, работы по демонтажу зданий и подготовке территории размещен городским УКС на портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно документам, до июня 2018 года подрядчику предстоит снести расположенный на участке одноэтажный кирпичный склад и часть зеленых насаждений, а также вынести со двора дома по Вайнера, 11 электросети, кабели связи и теплотрассу.

На Вайнера, 16 до Нового года вынесут временную надземную теплотрассу, сломают двухэтажное фондохранилище Музея изобразительных искусств, электроподстанцию и ряд других строений. В одном из них располагается МКУ "Городская реклама", которое находится в процессе ликвидации.

При необходимости на участке проведут археологические раскопки. Дело в том, что Доходный дом купцов Дмитриевых (1886 года постройки) по Вайнера, 16а, расположенный по соседству с площадкой "Эрмитаж-Урал", является объектом культурного наследия. До Октябрьской революции на его площадях размещался магазин братьев Агафуровых, известных купцов-меценатов.

Торги назначены на 18 сентября. Стартовая цена составляет 23,3 миллиона рублей. Это уже третья попытка найти подрядчика по подготовке площадки под "Эрмитаж-Урал" - аукционы в мае и июне отменили из-за отсутствия заявок.

Культурно-просветительский центр (КПЦ) "Эрмитаж-Урал" займет две площадки: на Вайнера, 11 и во дворах домов по Вайнера, 16. На первой, где возведут двухэтажный пристрой к существующему зданию галереи, разместятся экспозиции центра и выставка западноевропейского искусства. На второй "пропишутся" реставрационные мастерские и организации, реализующие различные образовательные программы.

В марте 2017 года проект успешно прошел госэкспертизу. В целом на создание КПЦ требуется порядка 600 миллионов рублей, почти половину от этой суммы намечено выделить из федерального бюджета по программе Минкульта РФ.

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