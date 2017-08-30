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"Карабашмедь" повысит эффективность переработки металлургических шлаковСегодня в 12:22

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По совету ученых.

ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу "Русская медная компания") ищет пути оптимизации технологии получения медного концентрата из шлаков металлургического производства. К исследованиям подключились специалисты Уральского федерального университета.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, сейчас на обогатительной фабрике "Карабашмеди" медный концентрат получают из смеси шлаков, образующихся при плавке меди в печи Ausmelt, и конвертерного отделения.

Ученые рассмотрят три варианта их переработки: шлаков печи Ausmelt, конвертерных шлаков и их смеси. Пробы сырья исследуются на каждом этапе переработки и обогащения – от измельчения в дробильном отделении до получения медного концентрата. Затем будет выбран оптимальный вариант ведения технологического процесса обогащения шлаков, который позволит увеличить извлечение из них меди и других металлов.

"Все шлаки металлургического производства – это порядка 43 тысяч тонн в месяц – полностью перерабатываются на обогатительной фабрике предприятия. Плановый процент извлечения меди в концентрат из шлаков составляет 78,4%, фактический – 79,6%. Благодаря специалистам Уральского федерального университета мы надеемся добиться еще более высоких показателей извлечения меди в концентрат", - отмечает начальник обогатительной фабрики ЗАО "Карабашмедь" Сергей Сметанин.

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