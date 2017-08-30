Спросом пользуются масло и картофель.

В Тюменской области изучают возможности увеличить несырьевой экспорт. План действий обсуждался 29 августа на заседании совета по реализации приоритетных проектов в регионе, которое провел губернатор Владимир Якушев.

Замглавы области Вадим Шумков представил действующую на федеральном уровне инфраструктуру и систему поддержки экспорта. Тюменская область направила собственные предложения в профильные министерства РФ и активно двигается в этом направлении самостоятельно.

С 2011 года в регионе работает Центр поддержки экспорта. В настоящее время он действует на базе Инвестагентства Тюменской области, сотрудничая с областной Торгово-промышленной палатой. С 2015 года при участии Центра было заключено 34 экспортных контракта. Тюменская область представила продукцию и услуги 49 средних и малых предприятий на региональном стенде в 10 международных выставках, было организовано 6 зарубежных бизнес-миссий, более 300 предпринимателей приняли участие в 27 обучающих семинарах.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора, в сложившихся условиях для региона важны кадры для продвижения продукции на внешние рынки. Пока квалифицированных специалистов недостаточно. Глава региона дал поручение представить детальный план организации их подготовки, определить конкретные учреждения, которые будут вести обучение.

Кроме того, Владимир Якушев поручил определить потенциальных экспортеров среди региональных предприятий в разных сферах, в том числе и АПК.

В 2017 году региональный Центр поддержки экспорта продвигает на внешние рынки 100 малых и средний компаний.

Поставки идут в Нидерланды, Великобританию, Бельгию, Турцию, Финляндию, Швецию, Францию, Германию, Казахстан. Основные статьи экспорта – продукты нефтепереработки и нефтехимии. В 2016 году "Тобольск-Полимер" выпустил 450 тысяч тонн полипропилена – это треть от общероссийского объема и существенная доля несырьевого экспорта региона.

Ишимский мясокомбинат поставил в Казахстан 3 тонны колбасных изделий, Заводоуковский маслозавод направил в Европу около 8 тысяч тонн нерафинированного рапсового масла. Компания "Слада" продала 29 тонн кондитерских изделий в Армению, Казахстан, Монголию и Киргизию. Кроме того, в страны ближнего зарубежья экспортируется охлажденная рыба, концентрированное молоко. Агрофирма "КриММ" продает семенной и товарный картофель. 85% продукции Тюменского фанерного завода экспортируется в 49 стран мира. На внешние рынки выходит и завод "Тюменские аэрозоли".

По данным Уральского таможенного управления, по итогам 2016 года в Тюменской области более чем в 2,5 раза увеличилось количество несырьевых экспортеров.