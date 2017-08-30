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"Уральские авиалинии" запускают новый рейс в УзбекистанСегодня в 15:56

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Из Пулково.

С 13 сентября 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" откроет прямой регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Наманган. Комфортабельные самолеты Airbus будут летать в Узбекистан по средам, обратно – по четвергам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Наманган является одним из крупнейших населенных пунктов Узбекистана. Город, расположенный в Ферганской долине, знаменит своей многовековой историей. В его окрестностях находятся руины древнего Ахсикента. Поправить здоровье можно на местном бальнеологическом курорте "Чартак".

Билеты можно приобрести на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, в авиакассах и на сайте аэропорта Пулково в разделе "Бронирование".

В текущем летнем сезоне маршрутная сеть "Уральских авиалиний" насчитывает более 20 направлений полетов из города на Неве. Авиакомпания входит в пятерку крупнейших перевозчиков Пулково. За январь-июль 2017 года она обслужила в аэропорту Санкт-Петербурга 469 тысяч человек. Это на 15% больше аналогичного показателя прошлого года.

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