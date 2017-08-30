Строить бизнес-империю.

Число резидентов индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске будут расширять за счет развития межмуниципальной кооперации, привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства, а также представителей научного сообщества. Об этом шла речь на заседании инвестиционного совета при губернаторе 30 августа 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

Сегодня в "Богословском" созданы объекты инфраструктуры: до конца года будут введены в эксплуатацию все сети и подъездные дороги, что позволяет резидентам уже сейчас выходить на площадку и приступать к строительным работам.

"Этот процесс уже идет. У нас свободно около 40 гектаров площадей, на остальные 40 гектаров подписаны договоры аренды", – рассказал гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Сергей Киселев.

Кроме того, на территории "Богословского" завершается строительство бизнес-инкубатора – производственного здания-цеха, оборудованного подъездными путями. Первые резиденты могут заехать туда уже в октябре текущего года.

"Мы предлагаем резидентам "Богословского" не только производственную инфраструктуру, но и рынок, необходимый предпринимателю. Совместно с областным фондом поддержки предпринимательства на базе бизнес-инкубатора мы создаем центр кооперационных связей. На эту идею живо откликнулись и директора предприятий, и предприниматели, и администрация Краснотурьинска", - пояснил Сергей Киселев.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Александр Петров предложил активнее привлекать представителей научной сферы в качестве резидентов индустриальных парков: "У Свердловской области большой задел по работе с научной сферой, где некоторые проекты уже выходят на этап производства и нуждаются в инфраструктуре. Стоит заранее обратить на них внимание".

Отдельным пунктом рассматривалась реформа контрольно-надзорной деятельности на Среднем Урале. Как отметила исполняющая обязанности министра экономики Свердловской области Татьяна Гладкова, по итогам 2016 года общее количество проверок сократилось на 24%. В первом полугодии 2017 года дела об административных правонарушениях возбуждены по итогам 677 проверок, что ниже аналогичного показателя 2016 года на 12%.

"Мы не против и даже поддерживаем проверки, которые предупреждают угрозы населению. Но бывают такие инспекции, которые кроме как предвзятостью в отношении того или иного бизнеса не объяснишь. Сейчас ситуация значительно изменилась", – отметил президент УТПП Андрей Беседин.