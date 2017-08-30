С самого отдаленного – Харампурского месторождения.

30 августа 2017 года у нефтяников "РН-Пурнефтегаз" стартовал профессиональный праздник. Его начали отмечать с самого отдаленного – Харампурского месторождения. Затем торжественное награждение и концерт состоялись на Тарасовском участке недр.

"За 31 год "РН-Пурнефтегаз" добился значительных успехов в производстве. В марте этого года мы добыли 100 миллиардный кубометр газа, успешно реализуем инвестиционные проекты в бурении, геологоразведке, в освоении месторождений. В ближайшее время приступим к запуску Северо-Комсомольского месторождения. Благодарю всех за профессионализм, ежедневную напряженную и кропотливую работу", – отметил гендиректор предприятия Денис Худяков.

После слов благодарности Денис Худяков вместе с председателем первичной профсоюзной организации Василием Скоропадом вручил лучшим работникам награды от предприятия, НК "Роснефти", Министерства нефтяной и газовой промышленности и профсоюза "РН-Пурнефтегаза".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, завершил праздник концерт артистов из Екатеринбурга. Шоу-группа "Всё Ок" исполнила современные произведения и песни прошлых лет, под которые нефтяники-первопроходцы начали осваивать месторождения Пуровского района. Девушки шоу-группы "Династия" для каждого номера использовали новые костюмы, превратив свое выступления в настоящее шоу.