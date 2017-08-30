С которым надо бороться.

В Свердловской области с 1 октября сократится число бедных. Об этом 30 августа заявил депутат Госдумы РФ Андрей Ветлужских во время подписания трехстороннего соглашения профсоюзов с правительством и бизнес-сообществом, передает "Уралинформбюро".

Подписи под документом поставили врио губернатора Среднего Урала Евгений Куйвашев и первый вице–президент областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.



Соглашение с 1 октября увеличивает минимальную заработную плату (МЗП) в регионе до 9 217 рублей. При этом федеральная "минималка" - 7 800 рублей. "Поднятие минимальной заработной платы выше общероссийских показателей - это ликвидация бедности ", - заявил лидер свердловских профсоюзов Ветлужских.



Впрочем, сколько именно человек заживет побогаче с 1 октября, он назвать затруднился. По разным оценкам, их число колеблется от 20 до 40 тысяч. "Если работодатели в сфере малого и среднего бизнеса перестанут выдавать зарплаты "в конвертах", число бедных сократится максимально", - пояснил Ветлужских.

Подписание соглашения прошло под бурные аплодисменты 450 профсоюзных активистов. Не радоваться им было трудно - повышение МЗП приведет хоть и к небольшому, но все-таки росту средней оплаты труда в целом по региону. Первыми изменения должны заметить учителя и врачи.

"Для правительства Свердловской области – это дополнительные средства, сотни миллионов рублей", - подсчитал Евгений Куйвашев.

Впрочем, жаловаться на зарплаты, уверен лидер профсоюзов, у свердловчан нет оснований. По его словам, средняя оплата труда, в том числе и у бюджетников, на Среднем Урале (37 тысяч рублей) выше, чем в соседних регионах.