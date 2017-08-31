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Гейтс отдал лидерство в списке Forbes основателю ZaraСегодня в 08:22

Раздав 4,6 миллиарда.

Основатель торговой марки Zara и текстильного концерна Inditex Амансио Ортега возглавил рейтинг самых богатых людей планеты, оттеснив на второе место основателя компании Microsoft Билла Гейтса, сообщает "Уралинформбюро".

По данным Forbes, состояние Ортеги составляет 85 миллиардов долларов, что на 200 миллионов больше, чем у Гейтса.

Ортега не первый раз опережает основателя Microsoft в рейтинге богачей, однако закрепиться на первом месте надолго у испанца ранее не получалось.

Главным конкурентом Гейтса в борьбе за первенство среди богачей в последнее время был основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, но за последний месяц его состояние сократилось на 4 миллиарда долларов с лишним. При этом кошелек "компьютерного" олигарха за тот же период похудел на 4,6 миллиарда долларов. Эту сумму, как сообщают СМИ, Гейтс отдал на благотворительность.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
вай Сегодня в 09:30

а мне не перепало о его благотворительности

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