По 10 миллионов "на нос".

За инвестиционную привлекательность 10 муниципалитетов Среднего Урала получат дополнительно по 10 миллионов рублей. Средства они смогут заложить в свои бюджеты на 2018 год. Об этом 31 августа на заседании правительства заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. "Многие, я уверен, найдут, куда потратить эти деньги", - заметил он.

Миллионами рублей правительство области наградило города, которые в 2016 году показали активный приток инвестиций в территорию, передает "Уралинформбюро". В десятку лидеров вошли Екатеринбург, Лесной, Сухой Лог, Березовский, Арамиль, Верхняя Пышма, Новоуральск, Каменск-Уральский, Нижняя Тура и Краснотурьинск.

"Среди лидеров присутствуют малые муниципалитеты, например, Нижняя Тура и Арамиль, что говорит о достойной конкуренции небольших территорий с крупными инвестпривлекательными территориями. Тот, кто своими результатами сегодня не впечатлен, должен провести работу над ошибками и приложить больше усилий для того, чтобы попасть в число лучших следующего рейтинга", - пояснил первый заместитель главы региона Алексей Орлов.

Рейтинг свердловских муниципалитетов, в которых удобно заниматься бизнесом, появился после опроса тысячи предпринимателей. Они оценивали города по 15 показателям, среди них: актуальность местной программы поддержки бизнеса, скорость подключения к инженерным сетям, упрощенная система оформления необходимой документации.