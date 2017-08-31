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ФСК ЕЭС готовит энергосистему Урала к холодамСегодня в 13:50

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Цена вопроса - 2,2 миллиарда рублей.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершает подготовку магистральных энергообъектов на Урале к осенне-зимнему периоду. В 2017 году на ремонт инфраструктуры будет потрачено 2,2 миллиарда рублей.

Вопрос подготовки уральской энергосистемы к холодам обсуждался 30 августа в Челябинске. Совещание провел замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

Следует отметить, что на уральской территории работают два филиала ФСК ЕЭС – МЭС Урала и МЭС Западной Сибири. Готовясь к зиме, энергетики расчистили 4,44 тысячи гектаров трасс линий электропередачи, отремонтировали 506 километров ЛЭП. На подстанциях приведено в порядок 1,6 тысяч единиц коммутационного оборудования.

Кроме того, прошли совместные учения с МЧС России, органами исполнительной власти местного самоуправления. Были организованы противоаварийные тренировки персонала, учения по ликвидации аварий, характерных для низких температур.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, ФСК ЕЭС на Урале обслуживает 136 подстанций 35-1150 кВ общей трансформаторной мощностью 63,9 тысяч МВА, а также 22 тысяч километров линий электропередачи напряжением до 500 кВ.

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