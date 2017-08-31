МУГИСО прикупило часть "Титановой долины"Сегодня в 14:57
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В виде акций.
Областные власти получат контроль на солидным пакетом акций "Титановой долины". Такое решение было принято 31 августа на заседании правительства Свердловской области, сообщает "Уралинформбюро".
Заявление о покупке 300 тысяч обыкновенных акций особой экономической зоны сделал и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. В департаменте информационной политики Свердловской области подтвердили эту информацию. Стоимость сделки, которую ранее одобрили депутаты областного Заксобрания, составит 300 миллионов рублей, то есть по 1000 рублей за акцию.
По словам Зырянова, вырученные с продажи акций деньги "Титановая долина" направит на строительство объектов инфраструктуры. Следует напомнить, что на днях заместитель министра экономического развития России Александр Цыбульский назвал ОЭЗ в Свердловской области "эффективной площадкой".
По данным департамента информполитики, на сегодняшний день резиденты "Титановой долины" вложили в ее развитие 3,5 миллиарда рублей, а общий объем заявленных инвестиций (в том числе и со стороны государства) составил около 24 миллиардов рублей.
"Соглашения по участию в проекте заключены уже с тринадцатью инвесторами, — сообщает пресс-служба врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. — Первые предприятия планируют начать производственную деятельность на территории особой экономической зоны уже в текущем году".
Ранее "Уралинформбюро" сообщало о планах некоторых компаний, инвестирующих в развитие "Титановой долины". Так, компания "СТОД-Урал" собирается производить на площадках особой экономической зоны клееный брус и OSB-плиты. А свердловская компания "Русмед" намерена построить в "Титановой долине" завод одноразовых медицинских трехкомпонентных шприцев мощностью до 72 миллионов штук в год.
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