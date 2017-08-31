Накануне Дня нефтяников и газовиков.

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности на объектах ООО "Газпром добыча Ямбург" Заполярного месторождения побывали журналисты. Представители 4 телеканалов и двух газет из Нового Уренгоя, Тюмени и поселка Тазовского приехали, чтобы познакомиться с газодобытчиками.

Каждому из СМИ достался свой герой, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия. Работники ООО "Газпром добыча Ямбург" разных возрастов и профессий рассказали о своей судьбе, выборе профессии, производственной специфике, вахтовом досуге. Результатом пресс-тура станут шесть очерков.

Впервые подобное мероприятие состоялось в прошлом году. Опыт показал, что диалог между прессой и работниками отрасли полезен обеим сторонам.

"Обычно журналисты приезжают на производство во время каких-то значимых событий, например, пусков промыслов или вывода месторождения на проектную мощность. И основное внимание во время таких мероприятий уделяется добыче и технологиям. Цель же нынешнего пресс-тура — показать производство с другого ракурса, через самих работников предприятия", — объяснила старший специалист службы по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург" Анастасия Шулепова.

По ее словам, у журналистов появилась реальная возможность пообщаться со своими героями лично, понять, кто эти люди, как они попали на север, чем живут и дышат.

"В результате удается глубже раскрыть их характеры и показать зрителям, в чьих руках находятся стабильность и надежность газодобывающей отрасли", - заключила Анастасия Шулепова.