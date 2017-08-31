Его извлекаемые запасы превышают 18 миллионов тонн.

ООО "РН-Уватнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", приступило к заполнению нефтепровода на Косухинском месторождении с последующим запуском пробуренных эксплуатационных скважин. Извлекаемые запасы нефти месторождения превысили 18 миллионов тонн.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, новый актив Уватского проекта входит в группу месторождений Тямкинского хаба, объединенных единой инфраструктурой. В пределах данного хаба ООО "РН-Уватнефтегаз" уже ведет добычу нефти на Тямкинском, Северо-Тямкинском, Южно-Петьегском и Радонежском участках недр.

Косухинское месторождение было открыто в 2006 году Правдинской нефтегазоразведочной экспедицией в границах Пихтового лицензионного участка. Нефтеносными там являются пласты Ю3 и Ю4 тюменской свиты. Участок недр назван в честь первого ректора и организатора Тюменского индустриального университета Анатолия Николаевича Косухина.

Его разработке предшествовало проведение сейсморазведочных работ 3Д, а также бурение 9 поисково-разведочных скважин. Эксплуатационное бурение планируется вести на 4 кустовых площадках, общее количество скважин превысит 60 единиц. В связи со сложным геологическим строением месторождения при его разработке будут применяться горизонтальные скважины с многостадийным ГРП. Также будет продолжена доразведка участка.

ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области.

Уватский проект — один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть". В его состав входит 39 месторождений, из которых 11 введены в промышленную эксплуатацию. В июле этого года "РН-Уватнефтегаз" ввел в эксплуатацию Северо-Тямкинское месторождение. Его извлекаемые запасы превышают 13 миллионов тонн нефти.

Ежегодная добыча черного золота на месторождениях Уватского проекта выросла с 1,2 миллионов в 2004 году до 11,6 миллиона тонн в 2016 году.