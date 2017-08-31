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"Уральские авиалинии" увеличивают число рейсов в УзбекистанСегодня в 16:45

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Самолеты полетят из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

С 16 сентября 2017 года "Уральские авиалинии" открывают рейс из Екатеринбурга в Наманган. Полеты будут выполняться один раз в неделю по субботам. Стоимость авиабилета – от 14 000 рублей в одну сторону, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Кроме Екатеринбурга, "Уральские авиалинии" свяжут Наманган с Санкт-Петербургом. Рейс будет запущен с 13 сентября.

Наманган – второй город по величине после Ташкента в Узбекистане. Он знаменит своей многовековой историей, в окрестностях находятся руины древнего домонгольского города Аксикент. Кроме того, в Намангане можно поправить здоровье и отдохнуть на бальнеологическом курорте "Чартак".

Купить билет можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

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