По объемам построенного жилья.

В Уральском федеральном округе упали объемы строительства. По данным Свердловскстата, в январе-июле 2017 года строительные организации Урала сдали в строй 1,98 миллиона квадратных метров жилья - на 18,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "Уралинформбюро".

Среди субъектов Федерации бесспорными лидерами по вводу жилья стали Свердловская и Челябинская области: 866,7 и 663, 2 тысячи квадратных метров соответственно. При этом показатель Свердловской области по вводу жилья оказался хуже на 14,2% прошлогоднего. Челябинская область,наоборот, показала рост на 14,5%.

Следует отметить, что наилучшие показали в России по вводу жилья отмечены в Центральном (7,88 миллионов квадратных метров) и Приволжском (5,78 миллионов квадратных метров) федеральных округах.

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