Молниеносно.

Новым гендиректором птицефабрики "Рефтинская" 1 сентября стал Александр Засыпкин, ещё 31 августа занимавший кресло замминистра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. Утром в пятницу он прибыл на новое место работы, чтобы познакомиться с коллективом, рассказали "Уралинформбюро" сотрудники предприятия.

"Он очень занят, а вы как думали? Предприятие огромное, а он тут первый день", - пояснили в приемной.

Полномочия исполняющего обязанности гендиректора птицефабрики Олега Попова, который занимал должность с конца апреля этого года, были прекращены накануне вечером.

Решение сменить гендиректора принял единственный акционер - правительство Свердловской области в лице МУГИСО.

По словам источников, Александра Засыпкина выбрали за соответствующий опыт работы: ранее он возглавлял ряд сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, к примеру, курганский мясокомбинат "Стандарт". В свердловском министерстве АПК он начал работу с марта 2017.