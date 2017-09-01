Мэрия Екатеринбурга сняла с торгов дом на ЧуцкаеваСегодня в 10:45
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И выставила на продажу 3 новых лота.
Мэрия Екатеринбурга выставила на продажу 3 объекта недвижимости, расположенные на улицах Чернышевского, Малышева и Рассветной. Постановления о приватизации этих объектов опубликованы на сайте администрации города, сообщает "Уралинформбюро".
Речь идет о нескольких офисах в двухэтажном здании по Чернышевского, 10, двух помещениях в цокольном этаже на Малышева, 84 и подвале жилого дома по Рассветной, 3. Стартовая цена лотов составляет 490 тысяч, 560 тысяч и 640 тысяч рублей соответственно. Итоги аукционов по всем трем объектам будут подведены 4 октября 2017 года.
Кроме того, постановлением администрации Екатеринбурга №1611 внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017-2019 годы. В список помещений, которые мэрия собирается вынести на торги, включены объекты по улицам Благодатской, 53 и 66, Декабристов, 16/18, Ботанической, 30, Уральской, 50а и Стачек, 15.
Из приватизационного плана исключены здание на Чуцкаева, 1а и нежилые помещения в домах №№100 и 59/2 по улице 8 Марта. Участок на улице Чуцкаева, согласно постановлению мэрии от 21 июля 2017 года, планируется изъять для строительства трамвайной линии "Екатеринбург-Верхняя Пышма".
Следует отметить, что в 2017 году доходы городского бюджета от продажи муниципального имущества резко упали. Если в январе-мае 2016 года муниципалитет успешно выставил на аукцион 55 объектов, выручив от продажи без малого 190 миллионов рублей, то в январе-мае 2017-го с молотка ушло только 8 объектов за 33,5 миллиона рублей.
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