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"Аэрофлот" увеличит свою группировку "Три топора"Сегодня в 11:47

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На шесть бортов.

"Аэрофлот" закупит шесть Boeing 777-300ER с завода-производителя. Дата поставки воздушных судов – второй квартал 2018 года – первый квартал 2021 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

В настоящее время ведущий авиаперевозчик России эксплуатирует 16 дальнемагистральных самолетов семейства Boeing, именуемых на слэнге "три топора". Новые воздушные судна должны повысить транспортную доступность отдаленных регионов России, а также усилить позиции "Аэрофлота" на международных рынках, в особенности на транзите между Европой и Азией.

Состоявшийся 31 августа Совет директоров компании кроме одобрения сделки по приобретению Boeing 777-300ER обозначил перспективу лизинга двадцати Sukhoi Superjet 100. Эти воздушные суда будут поставлены перевозчику с августа 2017 года по июль 2018 года.

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