Роспан сократил летние ремонты почти на трое сутокСегодня в 12:06
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Или 70 часов.
В АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" завершилась пора остановочных периодов технологических установок для проведения планово-предупредительных ремонтов. Благодаря четкой организации, сроки проведения ремонтов удалось сократить на 70 часов. Это позволило Роспану дополнительно добыть 34,5 миллиона кубометров газа и 81 тысячу тонн конденсата.
Специалистам Общества удалось найти новые подходы к организации ремонтных процессов. Так, вместо подрядной организации по ремонту и обслуживанию оборудования на установку обтюраторов и заглушек была привлечена сервисная фирма по обслуживанию фланцевых соединений. Работы были проведены на 18 часов быстрее намеченного - оперативно и качественно, удалось избежать пропусков газа.
Еще одной "находкой" ремонтной компании стала криогенная азотная установка. После профилактических работ оборудование необходимо испытать давлением.
"Раньше этот процесс проходил в два этапа, - поясняет начальник управления добычи нефти, газа и газового конденсата Евгений Мартынов. - Сначала производились гидроиспытания, а затем вся система продувалась инертным газом, чтобы не осталось воды и воздуха. Сейчас гидроиспытание и азотирование заменили на пневмоиспытание азотом. При этом проверка азотом надежнее, поскольку газ, как известно, просачивается через возможные отверстия быстрее, чем вода".
Кроме того, в работах была применена высокопроизводительная азотная установка вместо мембранной. Новое оборудование превращает уже готовый жидкий азот в газообразный, с помощью высокопроизводительных компрессоров он закачивается в систему.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, проведя тщательные подсчеты, специалисты Роспана пришли к выводу, что выгодно использовать подрядчика с лучшим оборудованием и при этом экономить время. Такая позиция нашла поддержку у руководства Компании.
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